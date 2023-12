Cinco razones por las que ‘Mañana Será Bonito Fest’ fue todo un éxito

Lleva 17 años de carrera y pese a los momentos complejos que vivió en sus inicios en un medio dominado por hombres, machista y con canciones que generalmente denigraban de la mujer, ella logró abrirse un camino. Lea aquí: ¡Ahora es actriz! Karol G aparece junto a Sofía Vergara en serie de Netflix

“Yo siempre creí mucho en mí, siempre trabajé para que algún día se me dieran las cosas, pero la vida me ha dado más de lo que algún día pensé, me ha sorprendido más. Creo cero en las limitaciones, porque yo misma que derrumbado en mi cabeza muchas cosas que pensé que no podía lograr. Creo mucho en el poder de la manifestación”, dijo en la charla con El Colombiano.