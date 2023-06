Cinco canciones para recordar al maestro Rafael Ricardo

La canción compuesta junto a Otto Serge, narra la historia de un hombre que pierde a la mujer que ama cuando esta decide irse del pueblo. Es una oda a la nostalgia hacia el ser amado, a quien al final se le termina pidiendo que no regrese.

Una de las canciones más reconocidas del acordeonero, cuenta la historia del romance entre dos personas que no pueden estar juntas porque la mujer, a quien llama ‘señora’, se encuentra casada con un hombre sólo por los prejuicios sociales, según narra la canción. Además, menciona la curiosa manera de acercarse a ella sin levantar sospechas de la gente a su alrededor.

Sin ti

“Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera, no lo dejes sufrir más”, dice la canción que refleja el sentimiento de vacío que deja una ruptura amorosa. Pese a que ‘Sin ti’ no narra una historia en específico, hace un recorrido por las emociones que suelen sentirse cuando se pierde a alguien a quien se ha amado.