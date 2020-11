La música no se detiene, de hecho, ha sido uno de los mejores remedios para muchos durante el confinamiento, por eso aunque las cosas no han sido fáciles para ellos, nuestros artistas han buscado dedicarle mucho más tiempo a eso que tanto aman. Ciclón y el Tonky revelan que aprovecharon los días de la cuarentena para fortalecerse en redes sociales para así lograr que su música llegue a muchos más corazones por fuera de Cartagena e incluso Colombia, sin embargo eso no implicó que no sacaran un tiempo para producir y hace un mes aproximadamente nos presentaron el tema ‘El caramelito’.