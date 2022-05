“Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque hoy me es imposible llegar para cantarles, llevo intentando llegar a Medallo de toda las maneras posibles... no he podido... tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control. Yo estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable y que ustedes se llevaran una noche inolvidable”, fue lo que dijo el artista por medio de un video en el concierto. Le puede interesar: Video: Christian Nodal sufrió accidente en pleno concierto

Desafortunadamente, el mensaje del intérprete de ‘Adiós amor’ no fue suficiente para calmar la furia de sus seguidores, quienes lanzaron sillas y rompieron luces en el estado Atanasio Girardot, además de exigir su dinero de vuelta.