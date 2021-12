Aunque aún es muy joven como para pensar en sus herederos, Nodal fue muy enfático en decir que, si él muerte, Belinda sería su heredera total, pues aún no existen hijos.

Agregó que “todavía no tengo un testamento porque, realmente, no tengo que dejarle a un hijo o alguien más. No tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer cuando considere que estoy en una etapa más grande y mi carrera esté más concluida”.

Además, Nodal dejó claro que “cada quién se debe encargar de su vida, con todo respeto. Yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona”, refiriéndose a las opiniones de seguidores y hasta otros famosos sobre el destino de sus bienes.

Sobre su matrimonio con Belinda, Christian dijo que la boda aún no tiene fecha, pues están esperando el mejor momento en todos los sentidos.

Finalmente, el cantante mencionó que no hay planes de tener bebé por ahora, pero “el tiempo de Dios es perfecto y ellos van a cruzar el camino que él les guíe, pues de momento, es todo lo que hay”.