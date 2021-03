Después de ocupar los primeros lugares en las listas de sintonía del Oriente Antioqueño, con los sencillos “ A quién vas a amar”, “Señor cantinero”, “Prohibida” y “No regreses”, Christian Montoya regresa con su quinto lanzamiento musical titulado “Por si llega el día”, bajo la producción del maestro Mauricio Zea, reconocido músico y productor de la escena popular colombiana.

“Por si llega el día” es un homenaje para todas esas personas que fueron importantes en la vida de alguien y ya no están, una historia de recuerdos que resalta el valor de la vida y del legado que queremos dejar al mundo. Mientras que los sonidos son inspirados en la sierra de México con un sello colombiano, con los que Christian Montoya trae un nuevo himno para todos dejando un mensaje a los seres queridos.

“Y ahora me pregunto: ¿Qué hacemos para dejarle al mundo en el momento que ya no estemos? Por eso recuerden si se acerca el día, es mejor decir que nos queremos en vida y no derramar un par de lágrimas cuando ya se nos vayan o nos vamos de este mundo sin aviso alguno, sin haber cumplido”, dijo el cantante colombiano.