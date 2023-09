Christian Chávez de RBD es criticado por modificar la bandera de México

“Gracias por escucharme y conectarse ámense y respétense ... ¿si no lo haces tú, quién?”, escribió en Instagram el cantante junto a el video con la bandera. A Chávez le llovieron comentarios con muchas criticas en las redes sociales. “Agárrate porque se te va a ir México encima, está prohibido hacer eso con nuestra bandera”, comentó un seguidor. “¿Y así pide respeto a su comunidad? Qué mal”, opinó otra. “Qué insulto para la bandera de México”, algunos de los comentarios de sus seguidores.

El cantante de la banda mexicana ‘Rebelde’, ya había generado polémica por haber utilizado en su concierto un traje de mariachi color rosa, las criticas no se esperaron y los internautas arremetieron en contra de él.

Por otro lado, su amiga y compañera de la banda, Maite Perroni, le demostró su apoyo comentando con algunos emojis de corazones rojos. No todos los comentarios fueron malos, también hubo seguidores que le demostraron que no está mal el mensaje que quiere dar, “Gracias por estas palabras, creo que todos nos identificamos un poco con lo que dices. Gracias por no tener miedo de enseñar a la gente que te ama quién eres de verdad, por ser una voz tan importante y poderosa para nuestra generación. Que hermoso verte así, tan fuerte, tan empoderado, tan CHRISTIAN CHÁVEZ”.

Luego de la polémica del integrante de la banda 'RBD', por mostrar la bandera del país modificada, muchos se preguntan si el cantante será multado, ya que según la constitución mexicana, hacer modificaciones a la bandera podría ser considerado un delito, reporta el diario Milenio.

El traje de mariachi o como es conocido en la cultura mexicana traje de ‘charro’, su color tradicional es el negro, por lo tanto, el hecho de que Christian haya utilizado el traje de color rosa en su concierto generó disgustos en los mexicanos.