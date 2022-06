Chef se burla de influencer colombiana: “No sabía que tragar era trabajar”

La situación se convirtió en blanco de polémica porque, mientras hay quienes apoyan al chef y aseguran que nadie tiene por qué “regalar” su trabajo, otros señalan que no era necesario ser tan déspota y referirse a ella de forma, para muchos, humillante.

En el mismo tuit, el chef aseguró que la influencer paisa tiene “una cuarta parte” de sus seguidores e incluyó un pantallazo del mensaje. Además, se tomó el trabajo de publicar otro mensaje en el que dijo: “Jajajaja no sabía que tragar gratis era trabajar”.

“Gente, yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos. Cuando nos contactan las empresas, los restaurantes y los hoteles, normalmente nos ofrecen los servicios y nos pagan. Pero, también muchísimas veces, que es lo que ustedes no entienden, es normal que también uno les escriba y vaya a ellos”, explicó la colombiana, quien, además, aseguró que no le escribió directamente a la cuenta del chef, sino a la de su restaurante.

“Yo no estoy diciendo que me tienen que decir que sí. Entiendo perfectamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper respetable”, mencionó. “Si yo ofendí a este chef por decirle eso, ofrezco disculpas”, concluyó. Lea aquí: Influenciadores, entre el buen gusto, las marcas y los likes