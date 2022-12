Charly O y JC, exvocalistas de ‘Two Flow’, regresan con ‘Nadie como tú’

Aunque han pasado más de 15 años de ‘No es igual’, el éxito de Two Flow, agrupación cartagenera, lo cierto es que sus seguidores todavía recuerdan el pegajoso tema, que sonaba fuerte en todos los rincones de Cartagena.

“Hay algo en tu mirada que recorre mi silencio. Sin verte cómo hago para vivir sin tus besos. He intentado olvidar y no puedo escapar. Ya no es igual si tú ya no estás”, dice el coro que marcó una época en la que el dúo era uno de los más aclamados de su público, tanto así que Mike Bahía incluyó un sample de ese clásico de los 2000. (¿Qué pasó con Two Flow? Exintegrante trae nuevo sencillo)

Ante la duda de muchos sobre qué fue de esta agrupación, los cartageneros anunciaron su regreso y con más fuerza, pues llegan con una nueva canción llamada ‘Nadie como tú’, pero bajo el nombre de ‘Charly O y JC’.

“Llamé a JC y le dije que tenía una canción, pero no sabía que hacer, yo he estado con varios sellos discográficos pero sentía que no pasaba nada, musicalmente me sentía solo. Extrañaba la compañía de Two Flow, especialmente de JC. Así que cuando JC volvió, organizamos todo y salió el tema ‘Nadie como tú’, la cual ha tenido una gran aceptación entre el público”, explicó el exvocalista melódico, Charly O, quien lleva por nombre de pila Carlos Fernando Figueroa Acosta.