Charlie Zaa y su regreso a los escenarios

Tras un prolongado silencio musical, Charlie Zaa presenta la primera canción de su nuevo proyecto musical, ‘Pecado y Religión’.

Con ella, el cantante colombiano se estrenó como compositor, manteniendo el romanticismo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Tras su trabajo ‘Celebración’, Zaa se tomó el tiempo necesario para crear lo que será su nueva producción musical, empezando por ‘Pecado y religión’, una canción rica en colores.

“Le llega muy bien a todas las generaciones, pues tiene una letra maravillosa, un mensaje muy especial que no se aleja de lo que soy yo, un cantante de la música romántica”, comentó Charlie Zaa.

Sin abandonar el bolero, Charlie Zaa reconoce que sus raíces han sido vitales en el éxito de sus más de 20 años de carrera artística, “Mi primer amor fue el bolero y ese primer amor nunca se olvida. Me siento en la capacidad y versatilidad de hacer cualquier tipo de género. Me he atrevido a hacer, cumbia, bachata, entregándome en alma vida y corazón, haciendo las cosas como para Dios”.