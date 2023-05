“Chabuco a tres pianos”, una gran voz con un marco especial

Chabuco

“La música en general es para todo el mundo. La mía creo que tiene algo que le llega a mucha gente que está en otro plan con el arte. Creo que es un público especial, adulto contemporáneo. Obviamente por las letras y las formas en que canto, que me hace feliz y llega a un tipo de público que es el que yo quiero”, añadió el artista. (Lea aquí: Aquí está el décimo cuarto acierto de Andrés Cepeda, ¿quieres conocerlo?)

Chabuco logra conectar con artistas de todo el mundo por ese sonido particular que tiene, ¿quiénes hacen parte de esa lista?

En Colombia he tenido la oportunidad de grabar con mi compadre Fonseca, Cholo Valderrama, en España con Antonio Carmona de Ketama, Solé Jiménez de Presuntos implicados, he estado en el documental de Paco de Lucia La Guitarra Vuela junto a grandes como Caetano Veloso entre otros, he cantado a dueto con Alejandro Sanz en mi disco Encuentro el tema Ausencias y tantos más que han pasado por mi vida artística que son mis hermanos.

¿Qué lo conecta con el mundo?

Como dice mi compadre José Miguel Carmona de Ketama soy un gitano también y a donde llego, llego con mi alma abierta para absorber y aprender de otros sonidos y siempre con una sonrisa; todas esas cosas hacen que a donde llegues, puedas entrar como uno más de la familia y la música es eso el lenguaje universal.

¿Qué lo motiva en la música siendo un artista que nació en cuna de músicos?

Lo que se hereda no se hurta y me seduce la pasión que me da la música, la forma en que puedo blindar mi momento donde estoy solo, o donde estoy acompañado, creando con músicos. Las pasiones son así y eso hace que a parte de la herencia que me dejó mi padre y haberla recibido para enfrentar la vida, creo que se hace más divertida enfrentarla cantando.

¿Cuándo decide chabuco darle un sonido distinto al vallenato y llevarlo al nivel que lo llevo?

Mi padre escuchaba mucha música y era un parrandero profesional, entonces la mezcla de los boleros, la ranchera y a toda esa música con la que crecí, quise darle otra vuelta y no hacer lo mismo que hacía todo el mundo. Todos los músicos tenemos la función de tratar de encontrar nuestro propio camino y ser felices y ya llevo casi 22 años en esto.

¿Qué lugar sueñas conquistar?

Ya tuve la oportunidad de estar en el emblemático Palacio de Bellas Artes de México cantando junto a Eugenia León y muchos artistas más pero me gustaría poder mezclar mi folclor con la música mexicana, con el tango de Argentina, son infinitas porque también quiero ir a África, pero vamos por pasos, por ahora viene “Chabuco a tres pianos”.