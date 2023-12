César Escola desmiente rumores sobre crisis económica

Durante la conversación, el jurado del programa de imitación más grande de Colombia, ‘Yo me llamo’, aseguró que no se puede quedar quiero tras el final de la temporada, porque debía seguir produciendo para mantener a su familia.

La duda de muchos televidentes era a qué se dedicaría César Escola, Acuña preguntó lo que muchos tenían en mente y Escola respondió que seguirá trabajando en el Canal Caracol Televisión, en los programas que se ofrecerá el próximo año. Lea aquí: ¿Realidad o ficción? César Escola habló de sus discusiones con Amparo Grisales

“Yo tengo deudas como todo el mundo, uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia”, afirmó el músico.

Sin embargo, el presentador se vio en la obligación de aclarar su situación económica, que según dijo, sus palabras han sido malinterpretadas. Señaló que al hablar de sus deudas no quiso que se entendiera como que vive una crisis económica. Y agradeció porque tiene una situación laboral estable. Lea aquí: Diomedes Díaz: la larga descendencia que dejó el ‘Cacique de La Junta’

“Ante todo gracias a Dios y a mi trabajo no estoy en ninguna situación de necesidad. Hice una entrevista con @LauraAcuna donde comenté que como todo el mundo tengo que trabajar para pagar las deudas que uno normalmente tiene: impuestos, salud, mercado etc. Y que en situaciones extremas como en pandemia no tuve reparo en hornear empanadas, al contrario me sentí muy orgulloso de darle el ejemplo a los míos que todo se puede hacer”, escribió en su cuenta de X.