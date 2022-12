Catherine Siachoque sobre apariencia de Miguel Varoni: “No puedo con su flacura”

Miguel Varoni no ha dejado de ser noticia este 2022. Desde febrero cuando el actor compartió un video de su proceso de recuperación tras una cirugía de rejuvenecimiento, sus seguidores no han dejado de estar pendientes del cambio.

Ahora, cuando pensamos que el extremo cambio y la delgadez del recordado ‘Pedro el escamoso’ había quedado en el olvido de sus seguidores, aparece Catherine Siachoque, su esposa, y habla de cómo le se siente con la nueva apariencia de Varoni. (Miguel Varoni y el cambio extremo por el que ahora luce irreconocible)

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone ‘¡ay, me equivoqué!’”, expresó la bogotana de 50 años en una entrevista con People en Español.

Además habló de su estado de salud, el cual ha sido muy comentado en redes y afirmó que está mejor que nunca.

“Es un desastre, porque yo amo la delgadez, para mí eso es el estado máximo de la vida. Antes, cuando [él] tenía sobrepeso, sus rodillas le dolían, los pies se le hinchaban, no estaba bien. Y ahora que es un hombre flaco, todo le funciona bien; pero no sólo eso, con las cirugías que se hizo quedó ¡súper joven! ¡Está divino! Y eso que supuestamente él y Alan González, su cirujano, tienen que hacer un par de cositas, de ‘ajustitos’, entonces no sé, voy a parecer su mamá”.