Caso Esperanza Gómez: lo que dicen las políticas de Meta sobre sexualidad

Portavoz de Meta.

Lo que desató la furia de esta figura pública en los últimos días se debe a las normas y políticas sobre servicios sexuales que expone la red social Meta, dueña de Facebook e Instagram.

“Instagram no permite contenidos que faciliten, fomenten o coordinen encuentros y servicios sexuales comerciales. Queremos que Instagram sea un lugar donde la gente pueda expresarse, pero también tenemos la responsabilidad de mantener a nuestra comunidad segura, conformada por personas desde los 13 años de edad, de diferentes culturas, de todo el mundo”, dijo un portavoz de Meta. Lea también: Conozca la razón por la que Esperanza Gómez irá a audiencia

Gómez se defiende diciendo que ser actriz porno no la hace “prostituta” y que, por lo tanto, no está vendiendo su cuerpo en redes. También expresó que antes de hacer entretenimiento para adultos fue modelo de varias campañas publicitarias y de reconocidas marcas, por eso no entiende por qué Instagram la califica de pornografía al usar lencería, y que fueron precisamente esas fotos las que se eliminaron.