Caso de Jeffrey Epstein: revuelo por filtración de supuesta lista de celebridades

Uno de los nombres que más se escucha entre las especulaciones es el del expresidente Bill Clinton, pero Giuffre no lo ha acusado de mala conducta. Sin embargo, la oficina del Clinton aseguró en 2019 que el exmandatario sí voló en el avión privado del Epstein, pero que no tenía conocimiento de los crímenes que cometía el acusado.

No obstante, Donald J. Trump, quien fue presidente de los Estados Unidos y que buscaba su reelección tras el polémico mandato de Biden, también estuvo involucrado en el caso y fueron revelados videos y fotografías en el que se ve a Trump y a Epstein disfrutando de fiestas. Lea aquí: Rauw Alejandro habló de su ruptura con Rosalía: esto dijo

Aunque el New York Time, uno de los medios más importantes de los Estados Unidos, confirmó la existencia de la lista y que se está a la espera de su revelación, no ha confirmado que la lista que recorre el ciberespacio sea la oficial. No obstante, el Daily Mail asevera que 15 personas han sido acusadas de ‘hechos graves’, entre ellos estaría el príncipe Andrés de Inglaterra.

En el fallo, la jueza Preska dio 14 días para que cualquier persona que se opusiera a que los documentos se hicieran públicos presentará su oposición, lo hiciera, pero después del 1 de enero serían públicos. El Daily Mail anota que la revelación será en la primera semana del enero, pero no establece día. Lea aquí: Nueva decisión de Andrea Valdiri: sus hijas ya no siguen a Felipe Saruma

Se filtró un listado en el que reposan respetadas y reconocidas personalidades de Hollywood como Alec Baldwin, Angelina Jolie, Ben Affleck, Bruce Willis, Demi Moore, Meryl Streep, Robert DeNiro, Robert Downey Jr., Drew Barrymore, Ellen DeGeneres, Jim Carrey, George Clooney, Kevin Spacey, Oprah, John Travolta, Orlando Bloom, entre otros.

Al igual que cantantes como Beyonce, Celine Dion, Steven Tyler, Cher, Cyndi Lauper, Gwen Stefani, Katy Perry, Jay-Z, Rihanna y Lady Gaga.

No obstante, el listado no habla de que los mencionados sean perpetradores sexuales, sino que están bajo el título de visitantes de la isla de Jeffrey Epstein. Lea aquí: Actriz de Marvel fue atropellada por un conductor ebrio: esto es lo que se sabe

Los nombres que aparecen han causado revuelo en las redes sociales y aunque muchas personas rechazan los delitos y agravios cometidos, ponen en tela de juicio la presencia de algunas de las personas en la lista, alegando que muchos asistieron a las fiestas, puesto que Epstein era uno de los hombres más influyentes de los Estados Unidos y para encajar en el medio, aceptaban las invitaciones que este hacía. No obstante, aseguran que si alguno de sus artistas favoritos están involucrados en los nefastos actos ilegales y criminales de Jeffrey, debe caerles el peso de la ley.