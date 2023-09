¡Casi se monta al avión! Margarita Rosa contó incidente con su premio

Margarita Rosa de Francisco es uno de los rostros más recordados de la pantalla chica colombiana. “La niña Mencha”, como se le conoce desde su primer papel protagónico en 1986, recibió la noticia de su premio a mejor actriz en la sección Horizonte del Festival de Venecia de una manera bien particular.

La colombiana, que recibió la distinción por su papel en la película El Paraíso, dirigida por Erico María Artale, recibió la llamada del jurado mientras se aprestaba a subir a un avión que la llevaría a su domicilio, haciendo una parada en Londres. Esto lo contó la actriz en una rueda de prensa posterior a la gala y a medios como W radio. Lea: Margarita Rosa de Francisco ganó premio a mejor actriz en Venecia

Según le dijo a la prensa, Margarita Rosa no sabía que la sección Horizonte premiara a los actores. Por eso emprendió el viaje de regreso, algo que casi le cuesta su participación en la velada de premiación. “Estaba con Will, mi marido, y mi hijastra. Estábamos haciendo la escala en Londres, estábamos a un metro y medio del avión, ya habíamos chequeado maletas y todo, y de pronto recibo la llamada de uno de los productores y me dijo ‘¿dónde está?’, le dije que a un metro del avión, me dijo ‘pues se ganó el premio’”, dijo la actriz a La W. Este galardón consolida la carrera de la actriz como una de las más importantes del mundo audiovisual colombiano.