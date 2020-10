Admito que me gusta una que otra canción tuya y en los PCAs en la categoría de the latin artist no voto por nadie así que ahora votaré por ti en esa categoría, los premios llegarán pronto fuerza♡



??https://t.co/lxvNF1dDws

Vote for #Maluma for #TheLatinArtist #PCAs @maluma pic.twitter.com/G4tVCWkflv