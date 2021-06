La gran final la disputó con las representantes de Risaralda, Casanaré, Bogotá y Meta, siendo la cartagenera la que más cautivó al jurado que no dudó en nombrarla como la gran ganadora.

Hace un par de semanas Camila Herrera no sabía el giro que tomaría su vida. Si bien decidió participar en el concurso Miss Plus Size Colombia, jamás se imaginó que se convertiría en la ganadora de la edición de este 2021. Con solo 20 años, esta estudiante de música, conocida popularmente como ‘Camilash’, se convierte en la primera cartagenera en quedarse con el título del mencionado certamen de belleza dedicado exclusivamente a las mujeres de tallas grandes. (Lea aquí: Movimiento Curvyglows tiene candidata al Miss Pluss Size Colombia)

- Primer logro para Cartagena de este certamen ¿qué se siente?

Se siente un orgullo muy grande, una satisfacción única que todos los esfuerzos están valiendo la pena y dando frutos. Es un orgullo para las muejres tallas grandes de la ciudad y para todos aquellos que deseaban que esto se diera. Hay muchas expectativas y metas por cumplir.

- Cuéntanos sobre esta experiencia

Desde el inicio, desde que me presenté, nunca pensé que esto se diera de esta forma. No me esperaba recibir tantas cosas buenas de parte de mis compañeras, organizadores. Muchos aprendizajes.

- Ahora que lograste el título, ¿cómo quieres que sea recordado tu reinado?

Que todo es cuestión de actitud, que todo se puede. Que hay mucho más allá que lo físico, que hay mucho potencial en todas las mujeres. Quiero que este triunfo sea recordado como la prueba de que la pasión por el ser y el hacer es lo más importante.

- ¿Qué piensas de todos los cambios que ha tenido la industria de la moda siendo inclusiva con las tallas grandes?

Es muy bonito toda esta revolución de las mujeres tallas grandes porque más allá de algo estético. Es genial sentirse incluido, no solo las tallas grandes sino toda la diversidad de los cuerpos. Se siente muy bien porque cada día nos tienen más en cuenta.

“Mi motivación fue querer representar no solo a Cartagena sino a Curvy Glows, gracias a Cindy Flórez pude tocar esta puerta”; Camila Herrera.