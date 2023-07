Carolina Vega se despide del amor y canta “Te digo adiós”

“Este sencillo nace en Miami como una apuesta a seguir fusionando distintos sonidos. Fue un trabajo muy bonito de una semana, en la que día a día llegábamos al sonido esperado. El proceso de grabación de voces fue con mucho detenimiento, buscábamos tener claras cada una de las notas, y cada detalle, para que se lograra la intención que se quería en la canción”, asegura Carolina Vega. (Lea aquí: Laura Maré lanza “María” y empieza a consolidar su álbum)

El video de este tema se grabó en la ciudad Cali, Colombia, y contó con la dirección de Nelson Montoya, quien junto a su productora Circus Color, con quien ya han trabajado en varios de sus clips, quisieron mostrar a Carolina Vega pasando por diferentes sentimientos como el dolor, la rabia, la tristeza, y la alegría, mientras disfruta de la compañía de sus amigos en una van.

“Queríamos mostrar todos esos sentimientos a los que nos enfrentamos cuando nos sentimos traicionados. Mientras le cantaba a la cámara, iba mostrando esos momentos de dolor y sentimientos encontrados que quedan cuando se le dice a su pareja que ya no va más. Es algo así como me hiciste mucho daño, siempre estuve para ti, pero no me viste y ahora solo te digo adiós”, indica la artista.