Carolina Gaitán anunció la llegada de su primer hijo con tierno video

“Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos. Mi corazón y el tuyo, mi Salomón de mi corazón. No sé nada de esto de ser una guía, ni ser un ejemplo, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte a ti, con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón. Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada, mi creación más magna, mi adoración, sin parangón ni comparación. Salomón de mi corazón. Eres mi mejor historia por contar, mi mejor película en donde actuar. Mi canción lista para cantar. Ser tu mamá es el mejor personaje para interpretar. Bienvenido, mi Salomón de mi corazón”, habló la actriz luego de anunciar su primogénito.