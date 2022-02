Luego que dejaran de aparecer juntos en fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, internautas indicaron que el amor entre Cruz y Palomeque llegó a su fin.

Pese a la foto, los rumores de separación entre la pareja no cesan y otros aseguran que la imagen no confirma que sigan siendo pareja, solo buenos padres que aman a sus hijos.

“Porque no sacan fotos juntos, es que no viven en pareja. No es necesario mostrar tanto ellos lo saben y me parece mejor así”, dijo otra seguidora.