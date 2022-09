Carolina Cruz sorprendió con contundente mensaje: “No te confundas”

Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores con un contundente mensaje que dejó con la boca cerrada a más de uno, debido a que en él hizo un llamado a no creer en todo lo que se ve en las redes sociales, pues ella muchas veces publica cosas que no hacen referencia a su realidad.

Para cerrar con broche de oro, Carolina aprovechó la parte final de este tajante mensaje para recordarles a todas las personas que se confían en lo que los demás publican en las redes sociales que “no se confundan”, ya que cada persona publica lo que quiere publicar y muestra lo que quiere que los demás vean.

Ante este contundente mensaje, los cibernautas, que se la pasan pendientes a cada movimiento de esta reconocida presentadora y modelo, hicieron todo tipo de comentarios en las redes sociales.

"¡Confirmo! No te confundas", "Siempre ha sido así, eso no es novedad", "Claramente, así soy también yo", "Y noo... No más novela y copiada también", "Totalmente de acuerdo contigo, Caro", "¡Uy, sí! Qué fastidio esa gente que se toma a pecho todo lo que uno publica", "Al chismoso hay que tenerlo confundido" y "¡Qué va, ombe! Que todo lo publican y después no quieren que la gente las critique", fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios en Instagram.

Lo cierto es que Carolina Cruz no se anda con rodeos para aclarar rumores y chismes sobre su vida personal, además, dejó en claro que sus redes sociales no son un medio para tener al tanto a nadie de lo que a ella le pasa.