La presentadora aprovechó su participación en un en vivo de Yaneth Waldman para aclarar si realmente está soltera o si sigue con el papá de sus dos hijos. “No estoy separada porque no me he casado, además que Lincoln no está acá porque tengo a mi otro hombre acá, Mati”, dice en un principio la también empresaria.

De inmediato reveló cuáles han sido los verdaderos motivos por los que ha compartido muy poco con su pareja. “Lincoln no está acá porque está grabando. Está con dos producciones, le ha tocado durísimo, se le juntaron las dos, entonces si no está de un lado, está del otro. Viene, cambia maleta y se va”, finalizó.

Con estas palabras, Carolina acabó con los comentarios que han venido rodeando su relación con el famoso actor, quien ha decidido mantener la prudencia en sus redes sociales.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.