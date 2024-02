Carolina Cruz se sincera y habla de la pérdida de su segundo hijo

En ese momento Cruz contó que Lincoln tuvo que pasar por un proceso de sanación para concebir después de la perdida de su bebé, por eso envió un mensaje a las personas que han atravesado por esta pérdida a mostrar siempre sus sentimientos.

Finalmente, la presentadora caleña compartió su proceso para quedar nuevamente embarazada. “Tenía 40 años y no quedaba embarazada, me di cuenta de que mi ovulación estaba baja, así que me sometí a una fertilización, fue muy rápido y gracias a ese tratamiento existe Salvador. Las tres experiencias han sido diferentes y de todas he aprendido un montón”, dijo.