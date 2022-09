Carolina Cruz reveló que Lincoln Palomeque nunca le propuso matrimonio

Pese a que ya han pasado varios meses de su separación, los seguidores de Carolina Cruz siguen recordando su relación con Lincoln Palomeque, sin embargo, ella no duda en responder a las dudas. (Carolina Cruz sorprendió con contundente mensaje: “No te confundas”)

Agregó que “somos papás, somos adultos, tenemos unos hijos hermosos y maravillosos que son nuestra más grande bendición y hemos hecho todo desde el amor, el respeto, la calma y desde la paciencia”.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios fue cuando Carolina habló sobre el matrimonio y la razón por la que no se casó con Palomeque, teniendo en cuenta que ella es muy católica.

“No es que no crea en el matrimonio, he ido a muchos matrimonios, sigo yendo a muchos matrimonios y sigo celebrando la vida y la unión de muchas personas que toman esta decisión. Que me parece una decisión muy, muy muyyy seria”, dijo. Sin embargo, después aclaró que el actor nunca le propuso matrimonio.

“Porque él nunca me propuso matrimonio. Nunca, nadie, me ha hecho una propuesta de matrimonio. Entonces, el matrimonio nunca ha estado en el radar ni en las opciones de mi vida”, confesó.

Así las cosas, a los seguidores de la presentadora les quedó claro que quien no quiso casarse había sido el actor, pues, según lo dicho por Cruz, ella cree en el matrimonio y aún tiene esperanzas de llegar al altar.

Hasta el momento a ninguno de los dos se les ha visto con otras personas, por lo que se presume que están disfrutando su soltería y tomándose el tiempo para conocer a otras personas.