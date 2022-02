La presentadora no pudo contener las lágrimas al contar la historia de Milagros, una bebé a la que acogió en la fundación ‘Salvador de sueños’, pero que no sobrevivió.

“Una de las primeras niñas que acogimos en la fundación se fue, ya es un angelito en el cielo. Milagros, una chiquitica que nació de muy pocas semanas. Su mamá y su familia trataron de sacarla adelante, ella tenía su hermanito que falleció cuando ellos nacieron. Se me arruga el corazón. En el caso de Milagros no porque no haya tenido atención, porque gracias a Dios la tuvo y estuvo rodeada de los mejores especialistas hasta el último momento, sino que se me arruga el corazón por la mamá”, mencionó Carolina, entre lágrimas.

Cabe recordar que hace algunos días, Carolina fue tendencia tras confesar que se le había manifestado la virgen en dos ocasiones en el vestier, donde acostumbra a orar y rezar el rosario. (Carolina Cruz confesó que se le apareció la Virgen María)

La presentadora dijo que estos episodios divinos son una muestra de que Dios y la Virgen siempre han estado en su vida y la de sus hijos. “Yo adoro a la Virgen y creo que nunca me había sentido tan identificada con ella como ahora con Salvador. Estoy segura de que es por esa conexión que he construido con ella, que se me ha presentado ya dos veces. Está diciéndome que a mi lado siempre estará, y justo así es como lo he sentido”, puntualizó.