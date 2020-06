Carolina Cruz en el ojo del huracán por manualidad con libros

‘La novia de Colombia’ decidió elaborar un portacuchillos con varios libros viejos y aunque “a los productores del programa no les pareció mala idea y la aprobaron”, las redes no se lo perdonaron y desde hace días Carolina es tendencia en Twitter por la lluvia de críticas que ha recibido. (Lea aquí: Carolina Cruz explota y responde a quienes la critican en redes )

Quiso disculparse

A través de su perfil en Instagram, Carolina Cruz hizo un video en vivo donde aclaró lo que pasó realmente pero pensó que no era suficiente por eso hizo un clip, que compartió en su perfil para que todos aquellos que no estuvieron presentes en el ‘live’ supieran de su boca de dónde salió su idea. En el cuarto de estudio de su hijo, como ella misma lo reveló, Carolina Cruz, comenzó disculpándose con los que se ofendieron con su manualidad y aclaró que en su casa, este espacio, que es una especie de biblioteca del pequeño Matías, es uno de los favoritos de todos y además que como familia siempre han procurado practicar el reciclaje. “Primero disculpándome con toda la gente que se sintió agredida con el portacuchillos con los libros”, empezó diciendo la también modelo.

“Antes de desarrollar la actividad, hablamos de la importancia de que fueran libros viejos, no porque no sean más importantes que los nuevos y que utilizaran cuchillos que no fueran de uso diario, porque si mojamos el cuchillo y lo metemos ahí, dañamos las hojas, o si los usamos frecuentemente también podemos dañar las hojas. Seguramente la gente que cogió esa foto del programa, no lo vio, querían hacer esto, crear polémica y hacer daño”, expresó la presentadora.

De inmediato aclaró que en ningún momento, pensó en hacerle daño a otros con su idea y aseguró que no tener malicia, le jugó una mala pasada. “Lo único que quería era disculparme con la gente que se sintió ofendida, obviamente no lo hice con mala intención. Todo el equipo lo revisó y no lo vio mal. Cuando uno no ve las cosas con maldad, uno no le pone malicia. Cuando lo hice, no pensé en hacerle daño a la literatura y a las letras pero para eso estamos en el mundo para equivocarnos y aceptarlo”, comentó.

Antes de finalizar el video Carolina Cruz aclaró que su video no tenía ningún tinte político. “Esto no tiene que ver con política, yo no voté por Duque, que no haya votado por el otro no quiere decir que lo haya apoyado”, concluyó.