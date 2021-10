Ricky Martin asegura que no se ha hecho retoques faciales

Asimismo, Carolina siguió su relato sobre el líquido que tenía el niño en su cabeza. “Se empieza a acumular. Que es como el líquido cefalorraquídeo que tenemos todos en la cabecita y generalmente todos lo eliminamos normalmente, pero pues Salva hizo el proceso muy bien hasta los tres mesecitos y ya después el proceso se paró porque es como si la tubería se le hubiera tapado y eso es como en resumen”.

Como era de esperarse, la preocupación y el afán por saber más sobre la salud de su hijo menor la llevó a buscar información en Google, lo que la dejó nerviosa y devastada. Sin embargo, afortunadamente, Salvador no tenía una hidrocefalia.

“En ese momento, llegué a la casa destruida, vuelta nada y me acuerdo que lo primero que dije fue: ‘Dios mío, lo que tú me mandes lo voy a recibir como me lo mandes. De la mejor manera”, mencionó. (Lea también: Carolina Cruz da nuevo reporte de salud de su hijo Salvador)

Finalmente, la presentadora agradeció el hecho de estar rodeada de excelentes profesionales de la salud, que la ayudaron a salir adelante. Además, aclaró que el pequeño no tuvo ningún daño neurológico, lo cual era una de las cosas que más le preocupaban.

Cabe recordar que en varias ocasiones, la empresaria ha aprovechado para invitar a sus seguidores a reflexionar antes de hacer algún comentario sin tener previo conocimiento de la situación real. “Es importante cuando vayamos a comentar o dar una opinión, saber de que hablamos y evitar que la ignorancia sobre ciertos temas, nos jueguen un mal rato. Salvador llegó para mostrarnos que los planes de DIOS en su tiempo son PERFECTOS”.