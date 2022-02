Agregó que “me entregué de lleno al rosario con suma dedicación y devoción. Y pese a que Salvador ya está mejor, sigo hablando cada día con Diosito y ofreciéndole todo lo que hago. El nacimiento de Salvador fue algo que me hizo pegarme mucho a Dios y a la Virgen, y hoy los siento más cerca que nunca. Sé que ellos están junto a mí y a mi familia, los he sentido”.

Ahora, la presentadora reveló cómo fue que la Virgen se le apareció en dos ocasiones, mencionando que primero fue a través de un olor a rosas y después una escarcha por todo el lugar, donde ella acostumbra a orar.

“El suceso con la fragancia de rosas ocurrió en mi vestier, lugar de desahogo para mí. Nunca me ha gustado que mis hijos perciban mi dolor, pues ambos son sumamente sensibles”, dijo.

Además, explicó que la segunda vez fue con una escarcha. “Un día encontré escarcha por todo el lugar. Han sido ambas experiencias muy fuertes y que han llegado en momentos en los que más las he necesitado”.

Finalmente, la presentadora mencionó que estos episodios divinos son una muestra de que Dios y la Virgen siempre han estado en su vida y la de sus hijos. “Yo adoro a la Virgen y creo que nunca me había sentido tan identificada con ella como ahora con Salvador. Estoy segura de que es por esa conexión que he construido con ella, que se me ha presentado ya dos veces. Está diciéndome que a mi lado siempre estará, y justo así es como lo he sentido”, puntualizó. (La foto que probaría que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque siguen juntos)

Cabe recordar que la presentadora ha mostrado en sus redes que su bebé ya terminó sus terapias y que cada día avanza mucho más. Hace poco publicó fotos del cumpleaños de su pequeño.