Carolina Cruz compartió mensaje sobre el amor: “Llegó alguien”

El mensaje habla sobre el amor y el estado en el que se encuentra su corazón. “Llegó alguien a quererme y a abrazarme bonito. Me cobija en noches de frío y me prepara un té si no me siento bien. Me escucha a cada instante. Llegó alguien y siento paz. A veces pone mi película favorita y me prepara palomitas, a veces me lleva a caminar por el parque que está frente a la plaza, pero nunca me suelta, se queda conmigo en todo momento”, se lee en una parte del texto.

Continua así: “Llora conmigo cuando mi mundo se oscurece, ríe conmigo cuando hay claridad. No me suelta, nunca lo hace. Siempre tiene un paraguas cuando comienza a llover, siempre tiene un abrazo cuando la luz se esconde. Llegó alguien y he aprendido a amarle con todos sus defectos, con su sonrisa bonita y esa cicatriz en la rodilla. Me enamoro cada vez que le veo frente a mi espejo. Llegó alguien, llegué yo”. (Carolina Cruz sorprendió con contundente mensaje: “No te confundas”)

Hasta el momento, Carolina no se ha referido a los rumores sobre su estado sentimental, sin embargo, en varias ocasiones ha dicho que sí le gustaría volver a encontrar otra persona en algún momento, pero por ahora, está enfocada en sus dos hijos, Matías y Salvador, y también en sus proyectos laborales.

Como era de esperarse, los comentarios inundaron su publicación. “Qué hermosa reflexión”, “te admiro por la capacidad que tienes para levantarte con más ánimo cuando caes”, “definitivamente cuando ve a esa persona frente a ti y te das cuenta que te aprecias y valoras”, “siempre debemos ser nuestra prioridad y amarnos cada día más”, fueron algunos.

Cabe recordar que hace algunas semanas, Cruz volvió a referirse al tema con el actor y reveló que a diferencia de otras parejas, él y ella son un gran equipo en cuanto al cuidado de sus dos pequeños, Salvador y Matías. (Carolina Cruz reveló que Lincoln Palomeque nunca le propuso matrimonio)

“Quién dijo que cuando uno se separa tiene que quedar de enemigo de esa persona, además, es el papá de mis hijos, escogí un muy buen hombre para ser el papá de mis hijos, tenemos una muy buena relación y así va a ser siempre por nosotros dos y por los chiquitos”, exclamó.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios fue cuando Carolina habló sobre el matrimonio y la razón por la que no se casó con Palomeque, teniendo en cuenta que ella es muy católica.

“Porque él nunca me propuso matrimonio. Nunca, nadie, me ha hecho una propuesta de matrimonio. Entonces, el matrimonio nunca ha estado en el radar ni en las opciones de mi vida”, confesó.