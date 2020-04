¿Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo no quieren tener hijos?

Hace 6 meses Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo dieron el sí en el altar en una hermosa ceremonia en Cartagena, luego de 11 años de novios, desde ese momento sus seguidores no han dejado de preguntar sobre la posibilidad de ser papás, sin embargo, solo hasta este fin de semana la pareja respondió. (Lea aquí: Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en Cartagena)

A través de un video en su canal de YouTube, Carmen y Sebastián compartieron con sus fans con quienes tocaron temas de su relación, carrera y su familia.

“¿Piensan tener hijos o no están en sus planes?”, fue la pregunta que en repetidas ocasiones les hicieron.

“Que tema tan complicado sobre todo en esta época”, expresó Sebastián.

Mientras que Carmen dijo: “Con sebas lo hemos hablado mucho. Admiramos a los mamás y a los papás que deciden hacerlo porque no estamos viviendo momentos fáciles. También pensamos que es una responsabilidad muy gran y no porque no seamos responsables, sino porque uno debe estar completamente convencido de hacerlo y realmente no lo estamos”.