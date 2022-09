Carmen Villalobos volvió a Colombia bien acompañada, ¿quién es el afortunado?

Desde que terminó la relación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, los medios y seguidores no han dejado de seguirle los pasos a los famosos.

“Según nos contaron, este par no solo estuvieron juntos en este momento, estuvieron en todos los descansos, no se despegaron un instante. Y él le ayudó a cargar todas sus cosas”, comentó Ariel Osorio, conductor de ‘Lo sé todo’.

El argentino, que ya fue eliminado del ‘reality’ ‘Top chef VIP’, parece que no dudó en sacarle tiempo a la hermosa colombiana, con quien se reencontró durante las grabaciones del programa en el Eje cafetero.

Como era de esperarse, los comentarios han inundado las redes. Algunos seguidores no están de acuerdo con la supuesta relación, otros tildan al actor de “mujeriego”, mientras que pocos aplauden a los famosos y afirman que hacen bonita pareja.

“Esta bien guapo el Horacio”, “Horacio cambia de novia casa 5 meses”, “El tiene muchas mujeres”, “Pues más bueno q el ex si está jaja”, son algunos.

Por otro lado, Sebastián, ex de Villalobos, estaría saliendo con una joven de la que poco se sabe de nombre Sara Montoya, una influencer que retrata sus experiencias en las diferentes ciudades alrededor del mundo, pero esto no se ha confirmado, pues el mismo Sebastián no ha hablado al respecto. (Sara Montoya volvió a hablar de Sebastián Caicedo: “Lo adoro qué hacemos”)

¿Quién es Horacio Pancheri?

Horacio Pancheri es un actor argentino que actualmente reside en Méxio. Vivió y creció en su país hasta que decidió enfocarse en su carrera y tomó la decisión de mudarse a México en 2012, país que lo acoge ya desde hace muchos años.

En 2014 tuvo su primera gran oportunidad en la televisión, lo invitaron a hacer una participación especial en la telenovela “El color de la pasión”, protagonizada por Esmeralda Pimentel y Erick Elias.

Fue el encargado de personificar la va versión joven de Alonso Gaxiola, el personaje de René Strickler.

Pancheri ha enfocado su carrera en el mundo de la televisión, aunque tiene en su haber una película. Se trata de “Yo soy Pepito”, una película que cuenta la historia de un niño de nueve años que trabaja para sobrevivir. En un giro inesperado pasa de ser un niño malo a convertirse en héroe.