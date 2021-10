Sobre este personaje, Torres reveló que no fue tan fácil interpretarlo ya que debía representar menos edad y lucir más delgado, por lo que fueron varios los cambios a los que se sometió.

“Tocó cambiar el look, tocó quitar la barba, tocó adelgazarse un poco (o mucho), y me encanta. De hecho hay una escena en la que me veo como un niño de 20 años. Además, todo el trabajo de maquillaje también ayuda mucho. Si hay que hacer cambios estamos dispuestos a hacerlos todos”, explicó Carlos en entrevista con Pulzo.

Agregó que “es un personaje menor, entonces, digamos que esa inocencia ya uno la ha perdido un poco, sobre todo en este medio, se pierde rapidito. Mantener esa inocencia, esa prudencia del personaje fue un reto”.

Finalmente, Torres también mencionó a El Universal que entre los aspectos que considera le gustan de su personaje y por lo que siente que se parece a él es la “confianza”, pues el actor en la vida real confía mucho en las personas que tiene a su alrededor, tal y como lo hace Juanes, su personaje en La nieta elegida.

Por ahora, la novela tiene descrestado a los televidentes que cada noche se conectan con la historia, que a decir verdad le ha sumado varios puntos de rating al canal RCN.

Cabe recordar que Carlos interpreta a un atractivo arquitecto de 28 años, que sobresale siempre por su distinción, belleza física, su reputación de talentoso ejecutivo prometedor y, claro, por su novia absolutamente hermosa y sexy: Vivian Roldán, con quien tiene promesa de matrimonio. (Lea también: La nieta elegida: estos son sus personajes principales)

Juanes es un muchacho enfocado, adicto al trabajo y el gimnasio, de buenos hábitos y excelentes gustos, siempre respetuoso, tolerante, muy sencillo a pesar de su posición social y como cualquier arquitecto talentoso tiene mucho estilo, heredado seguramente de su madre la famosa fotógrafa Daniela Krogemann.