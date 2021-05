Por estos días Carlos Rivera presenta su nueva producción “Leyendas”, un homenaje a los pioneros de la música iberoamericana, sus ídolos y en buena medida referentes de su carrera. Para empezar, ya había dado a conocer dos de los temas que integran el proyecto, “Un velero llamado Libertad” junto a su autor, José Luis Perales y “Agárrense de las manos” acompañado de José Luis Rodríguez El Puma.

“Este álbum es un regalo para el corazón y un abrazo para el alma y espíritu de las personas que aún creemos en el amor verdadero. En las historias para siempre, en los amores eternos.” añade Carlos Rivera sobre este material especial.

“Leyendas” reúne el talento de artistas que en los 70, 80 y 90 abrieron las puertas del mercado latino en todo el mundo con el talento del cantante y compositor más exitoso de su generación. Raphael “Estar enamorado”, Roberto Carlos “Un millón de amigos”, Gloria Estefan “Puedes llegar”, Franco de Vita “Tú de qué vas” y Omara Portuondo “Lágrimas Negras”, son algunas de las estrellas que acompañan al cantante mexicano en este primer volumen que lo saca de su zona de confort para llevarlo a adoptar estilos y ritmos que ahora domina junto a sus ídolos, quienes aceptaron cantar con él por ser uno de los pocos artistas que está dando continuidad a la música romántica.

“Honrar a las grandes leyendas de nuestra música es un deber de todos los que seguimos el camino que ellos trazaron”, comenta Carlos. “He tenido la fortuna de que mi música haya podido llegar a muchos países de Latinoamérica y Europa, pero eso no habría sido posible sin que estos grandes artistas abrieran las puertas antes; llenando espacios que hicieron historia. La música latina comienza con muchos de ellos”, agrega el cantante que recalca la presencia de artistas que ya no están físicamente, pero que gracias a sus herederos hacen su aparición en este disco, como lo son José José con “Amor Amor”, Mercedes Sosa con “Himno de mi corazón”, Luis Eduardo Aute con “La belleza”, Camilo Sesto con “Algo de mí”, Juan Gabriel con “Yo no sé qué me pasó”, Rocío Dúrcal con “Amor eterno” y Armando Manzanero con “Todavía”.

“La partida del maestro Manzanero me dolió mucho”, se confiesa el cantante. “Había grabado su participación en vida y, de hecho, fue el primero que aceptó sumarse a este proyecto”. Por este gran cariño se decidió que dicha colaboración sea el sencillo de salida. Así como el maestro Armando Manzanero, sin dudarlo, las demás estrellas internacionales dieron el sí al álbum de Carlos Rivera y compartieron sus valiosas canciones con él, un lujo que todos no pueden darse, pero también con el compromiso de llevarlas a las nuevas generaciones.

“Gracias a cada una de las leyendas de la música que aceptaron cantar conmigo, cumplieron muchos de los más grandes sueños de mi vida, gracias por inspirarme, porque sin saberlo han hecho mucho en mi vida y en mi carrera con sus canciones”, concluye Carlos Rivera quien ya se alista para regresar a los escenarios y comenzar su gira por España.