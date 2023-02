Carlos Rivera cuenta su vida en sus canciones

“Escribir canciones siempre ha sido mi medio de comunicar más efectivo. El lugar donde me sincero y me atrevo a decir todo lo que solo con palabras jamás me atrevería. Me emociona mucho que el nuevo álbum será completamente de cantautor con canciones 100% mías. Las canciones de mis más grandes amores, mis mejores desahogos y de mis grandes pasiones. Si me quieres conocer de verdad, me encontrarás en mis canciones...”, afirma el cantautor mexicano. (Lea aquí: Karol G hace historia en Viña del Mar y es galardonada con dos gaviotas)

Este nuevo disco surge luego de su exitoso “Guerra Tour” donde llenó estadios, arenas, auditorios y teatros por 10 países de Iberoamérica con más de 150 conciertos y que después de pandemia regresó con una contundente gira de palenques con más de 40 shows en estos recintos por todo México. Y ahora el artista se prepara para una nueva aventura llamada “Un tour a todas partes” que recorrerá más de 20 países como: México, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica entre muchos otros.

Sincerándome estará disponible para los seguidores y fans de Carlos Rivera, a partir del día 16 de febrero en todas las plataformas de música y en formato físico para México, España y Argentina. Por su parte, “Un Tour A Todas Partes” comenzará su vuelo en el mes de marzo, rompiendo su propio récord de 3 Auditorios Nacionales consecutivos con “Guerra Tour” esta vez se presentará con 4 fechas consecutivas en el Coloso de Reforma y continuará su recorrido por 20 países más.