Carlos Rivera confirma la muerte de su padre

Durante la noche del pasado lunes 29 de agosto, el cantante azteca compartió una fotografía junto a su padre, la cual acompañó con un sentido texto:

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkinson cuando apareció. Pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María. Podrás abrazar a mi abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte.

Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome “mi niño”, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad”, escribió Carlos Rivera.

“Gracias a cada persona que me escribió. Por sus oraciones y por sus mensajes llenos de infinito amor y respeto en este momento tan difícil. Les agradezco desde el fondo de mi alma”, agradeció el cantante.

Pronto, sus seguidores, amigos y allegados corrieron a darle su más sentido pésame al artista. Según medios internacionales, los médicos locales habrían reportado que la causa del fallecimiento del padre del artista, habría sido un infarto, sin embargo esto aún no está confirmado.