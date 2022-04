Con gran cariño, Carlos recuerda esta emotiva anécdota “No tenía dinero para comprarle un regalo a mi mamá así que se me ocurrió escribirle una canción y el mejor lugar para cantársela era el festival de Día de las Madres, ella era maestra y regularmente no podía ir a verme porque los festivales de su escuela coincidían, pero esa vez le pedí que hiciera todo lo posible para sorprenderla. Desde ese día y hasta ahora se la canto, si no estoy con ella lo hago por teléfono. Después de 20 años por fin pude grabarla, ahora no sólo es para mi mamá sino para todas”. (Lea aquí: Se conocen las primeras imágenes de la serie sobre Vicente Fernández)

Por segundo año consecutivo Carlos Rivera protagoniza la campaña Sorprende a Mamá de Coppel, donde el tema “Eres tú (Mamá”) forma parte de las sorpresas que la empresa mexicana tiene preparada para celebrar el Día de las Madres.

El cantante ya está de vuelta en los escenarios de México. Presentándose por primera vez después de dos años en el Palenque internacional del caballo en Texcoco y luego de ofrecer dos espectáculos repletos en el evento internacional de la Feria de San Marcos en Aguascalientes como parte de su exitosa gira de palenques.