Carlos Feria y Adriana Valcárcel volvieron a hacer videos con su hija

Feria contó en sus redes sociales que un psicólogo que hace parte del equipo del ICBF examinó a su hija para ver qué signos o indicios de maltrato encontraba, pero el profesional de la salud mental aseguró que la niña se encontraba en buen estado emocional. “No tuvo ni un solo rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico. Está bien. No me la van a quitar”, enfatizó el creador de contenido.

En el video, aparecen Carlos y Adriana bailando, mientras a la niña se le ve repetir sus movimientos sobre la cama, en el tik tok se alcanza a leer el claro mensaje para todos sus haters. “Todos: te van a quitar a Salomé. Nosotros: (el baile)”, mostrando despreocupación ante los comentarios.

Y es que muchos cibernautas están pidiendo que los dejen de seguir en las redes sociales y “no les den importancia”.

“Y no era que no usarían más a la niña para sus bobadas y facturar”, “No te la van a quitar porque estás en Colombia y te burlas, pero ahora para hacer un tik tok con ella la piensa dos veces porque sabes muy bien que te tienen los ojos puestos”, “Cómo pueden bromear con algo tan delicado”, “¡Payasos! No lo reposteen, no los vean, eso es lo que ellos quieren. Más bien unamos y reportemos esas cuentas para que se las cierren y dejen de joder”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas ante esta “burla”, como ellos lo expresaron. Le puede interesar: Video: brutal ataque de influencer Carlos Feria a Adriana Valcárcel