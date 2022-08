Carlos Feria se defiende tras acusaciones de supuesto abuso sexual a su hija

El influencer ya tiene un historial de violencia hacia su esposa, pues en un video se evidencia la reacción de Carlos frente a un momento de rabia donde empuja fuertemente a su pareja hasta hacerla caer al piso mientras le gritaba en frente de su hija. También, la reciente polémica por el trato del creador de contenido hacia su pequeña hija, haciéndole bromas pesadas donde era notable la tristeza de la menor ante el comportamiento de su padre. Esta denuncia la hizo la psicóloga Vanessa Tejada por medio de sus redes sociales, dicha queja llegó a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) quienes le hicieron una visitar a la familia pero, según el influencer, no le encontraron nada extraño a la menor; sin embargo, Carlos Feria había asegurado que ya no haría más contenido con su hija, pero a los pocos días se le volvió a ver a la menor en los videos de su padre. Lea aquí: Carlos Feria: esto dijo el influencer tras visita del ICBF

Ahora, una nueva denuncia envuelve al famoso creador de contenido, esta vez quien la hace es Adrián Salama, psicólogo y creador de contenido mexicano que señala a Feria de, supuestamente, tocar a su hija en “una zona bastante baja”, haciéndola sentir incómoda. El momento quedó registrado en uno de los videos de Carlos que momentos después fue bajado de la red social.

“Fíjense cómo el cuerpo de esta niña habla en ese momento. Yo no sé por qué él la está tocando en una zona bastante baja. No sé si alcance a ser íntima, pero está muy cerca y la incomodidad de ella es notable, solo vean cómo comienza a bajar su manita y coge la de su papá como quitándola”, expresó Adrián Salama en un video subido a Tik Tok.

Ante esto, la avalancha de críticas llegó hasta el influencer colombiano, quien se pronunció frente a las delicadas acusaciones que hizo el psicólogo mexicano.

La respuesta de Carlos Feria

Carlos, enfurecido, se pronunció por medio de su cuenta oficial de TikTok en una serie de videos donde expresa su rabia ante las graves acusaciones y comentarios que le hacen en las redes sociales, dice que su vida “se volvió un infierno”. Le puede interesar: Carlos Feria y Adriana Valcárcel volvieron a hacer videos con su hija

“¡Esto no va más! Esto me parece una m... y una falta de respeto. No sé qué les pasa a las personas que están subiendo esto. Piensen un poco y utilicen al menos una neurona. Sí, tuve errores como esposo, pero como papá soy excelente. Yo amo a mi hija, así que dejen de malinterpretar los videos porque nunca la tocaría. ¿Ahora van a decir que soy un violador? ¡Cojan oficio, hijue...!”, fueron las palabras de Feria mientras de sus ojos caían lágrimas.

Pese a su aparente impotencia, los cibernautas no le creyeron sus palabras y así se lo hicieron saber con sus comentarios donde le decían que todo era actuado.

“Creo que te echaste poca agua en los ojos”, “¿Entonces por qué borró el video?”, “Si te pones a trabajar de actor, te quedaría genial”, son algunos de ellos.