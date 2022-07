Carlos Feria: esto dijo el influencer tras visita del ICBF

Feria contó en sus redes sociales que un psicólogo que hace parte del equipo del instituto examinó a su hija para ver qué signos o indicios de maltrato encontraba, pero el profesional de la salud mental aseguró que la niña se encuentra en buen estado emocional. “No tuvo ni un solo rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico. Está bien. No me la van a quitar”, enfatizó el creador de contenido.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a todos los cibernaurtas que, según él, lo han juzgado de manera apresurada: “Para todos aquellos que dicen que mi hija está mal psicológicamente, están pasando por encima de su profesionalismo solo por obtener vistas y seguidores”. Le puede interesar: Los influencers que están en la mira del ICBF por pesadas bromas a su hija

De acuerdo con el relato de Carlos, él y su pareja han tenido que pasar por una “dura” situación. “Dios ya me perdonó... Me empecé a refugiar más en Dios”, agregó.

Para finalizar, el influencer afirmó que ya no volverá a subir este tipo de contenido con su hija.

“De pendejo subí eso. Lo subí inocentemente sin pensar qué iba a pasar. Algunas veces de ser tan pendejo uno tiene que aprender. Eso a mí no me quita el derecho de amarla. La respeto y la amo con mi vida”, concluyó.