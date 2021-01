El COVID-19 sigue tocando a la puerta de los colombianos. Esta vez fue a la de Carlos Calero, quien pidió oraciones por la recuperación de sus padres.

Aunque el pasado domingo, el presentador de Día a Día anunció en sus redes que su padre está siendo golpeado por el virus, pero que aún no habían obtenido respuesta de la EPS, ahora el famoso también publicó que su madre había resultado positivo.

Aunque, al parecer, el reporte de salud de sus padres es estable, él aseguró que no deben bajar la guardia pues ambos permanecen en UCI, en pisos diferentes del mismo hospital y luchando por salir adelante.

Ante esto, Calero compartió una foto de ellos en Instagram y pidió a sus seguidores que oren por la pronta recuperación de sus progenitores, quienes ya tienen 55 años de casados.

“Estos son mis viejos queridos, cada vez que los veo, me los gozo, disfrutamos cada instante y se prestan para todo. Son testimonio de 55 años de vida juntos como esposos, donde en esa larga carrera, como todo en la vida han pasado por las verdes y las maduras, por las buenas y las que no lo son, pero ahi van de la mano juntos en este recorrido. Hoy quizás están en ese momento donde la fortaleza debe unirlos más que nunca, donde la FE se vuelve inquebrantable y en donde la oración sin duda es el vehículo más cercano para comunicarnos con Dios y pedir por ellos”, dice parte del mensaje.

Como era de esperarse, cientos de seguidores expresaron sus comentarios de apoyo y extendieron sus oraciones.

Cabe recordar que hace varias semanas Calero también estuvo afectado por el coronavirus, por lo que fue aislado y cuidándose mucho.

“Síntomas, la verdad no, pero sí me ha quedado la tos y para eso estoy usando el inhalador que me dio el médico. Me da más fuerte en la noche la tos, que en el día”, respondió hace unos meses por medio de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram.