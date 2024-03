Carlos Calero debutará como bolerista y lanza concierto en Bogotá

No obstante, reveló nuevo proyecto y ha causado emoción entre sus seguidores. En el mes de mayo, Carlos Clero cumplirá el sueño de ser cantante, pero aseguró que no se alejará de la televisión, una de sus grandes pasiones. Lea aquí: Herederos de O’Connor piden a Trump no usar sus canciones con fines políticos

"Para rendir homenaje a esos hombres y mujeres que a través de esas letras enamoraron generaciones y que hoy en día mantienen su amor intacto", compartió el presentador de Día a Día, quien con valentía, cantará ante un gran público, y en algunas presentaciones estará acompañado de su hija Sofía.

“No me alejo, no me retiro. Es solo que me voy a presentar por primera vez en mi vida en teatro”, dijo de los supuestos rumores de posible retiro de la televisión.