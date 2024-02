Carla Giraldo habló de su lucha contra el sobrepeso y la depresión

“A mí me adoptaron recién nacida. Mis papás me entregaron a la hora de nacida. Eso es lo que sé, tampoco quise saber mucho más. Siempre lo supe. En ese sentido, mis padres siempre fueron muy honestos”, contó la actriz.

Cuando la actriz protagonizó la novela tenía 12 años, y después de 25, los colombianos todavía recuerdan su actuación que le permitió alzar el galardón de 'actriz revelación' de los Premios TV y Novelas. Las controversias no han estado alejadas de la vida de Giraldo, quien dos años de su debut decidió abandonar su casa por conflictos familiares.

“Todo lo que soy se lo debo a lo que he vivido. Todo eso me enseñó y aún me sigo tropezando y estrellando. La vida es de cal y de arena”, asevera.

Tras su paso por la Fundación La Luz, Carla decidió prepararse como actriz y participó en producciones como 'La otra mitad del sol', 'Pobre Pablo', 'Francisco, el matemático', 'El clon', 'Cumbia ninja' y 'Las muñecas de la mafia'.

El reconocimiento por su talento y desempeño como actriz y empresaria, le permitió ser parte del reality culinario de RCN ‘MasterChef Celebrity’ en 2021 y donde se coronó ganadora de la edición. Su participación estuvo envuelta en polémicas por su arrolladora y competitiva personalidad.

"Estar allí me hizo reconocer una parte de mí que sé que no le gustó a mucha gente. Uno siempre quiere mostrar lo mejor, pero a veces salen esas versiones de uno. En ocasiones tan soberbia, tan pasada. Por eso comenzaron a verme como una persona conflictiva. En las redes me decían que era mala persona y, de tanto leerlo, comencé a creerlo", confesó la actriz.

Asimismo, contó que ella creía que estaba mostrando un humor fuerte y divertido, pero con el tiempo entendió que había cruzado una delgada línea y había lastimado a otros. Los comentarios negativos que recibió no solo afectaron su autoestima, sino que le permitieron ver una puerta en medio de episodios de depresión que le ayudó a salir adelante y encontrar su camino de amor propio.