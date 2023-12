$!Carin León es el ganador de ‘Yo me llamo’ 2023

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno se mostraron muy emocionados por la gran final del programa más grande de imitación de la televisión colombiana, sobre todo, con ganas de escuchar a los finalistas: Luis Miguel, Carin León, Shakira y Miguel Bosé. Lea aquí: Shakira desea ganar ‘Yo me llamo’ para iniciar su vida con Elvis Crespo

El cantante de música popular y jurado de ‘Yo me llamo’, Pipe Bueno, disfrutó del diamante y le regaló a Colombia la magia de su talento, y concluyó su presentación con la participación de su hermano menor Miguel Bueno, quien es cantante de música urbana.

Un homenaje a las festividades navideñas con un show individual de los participantes, en la que no salieron de la personificación de sus artistas y le permitieron a los colombianos recordar las canciones que entonan cada diciembre.

Los halagos del jurado y la ovación del público no se hicieron esperar, y destacaron el crecimiento de cada uno durante toda la competencia, pues todos se destacaron desde las audiciones a ciegas.

La noche continuó con la presentación final de cada finalistas y la abrió Luis Miguel con la interpretación de ‘Hasta Que Me Olvides’, uno de los icónicos sencillos del artista mexicano. Para los jurados, el ‘Sol de México’ no solo fue musicalmente correcto, sino que su parecido con el original es exacto, después de que se atreviera a aclarar su pelo y broncear su cuerpo. Lea aquí: ¿Cuánto dinero han acumulado los finalistas de ‘Yo me llamo’?

El artista de música norteña se apoderó del templo de la imitación con su reconocida y exitosa canción ‘Primera Cita’. Carin León volvió a erizar a la Diva de Colombia, dejando a Escola y Bueno con el corazón enorgullecido por su impecable papel en el programa.

La única mujer en llegar a una final de ‘Yo me llamo’ en toda su historia, los dejo boquiabiertos con el clásico de la artista barranquillera ‘Hips Don´t Lie’. Para César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, Shakira es “Shakira en esta y en otra vida”, como aseguró el jurado y cantante de música popular.

La noche la cerró el histriónico Miguel Bosé con ‘Amante Bandido’. El artista descrestó con su puesta en escena que era de igual de icónica a la voz del español. Para Amparo Grisales, que no se guardó ningún elogio, el imitador cerró con broche de diamante. Lea aquí: Amparo Grisales subió al escenario de ‘Yo me llamo’ con un tango

Colombia eligió al doble exacto de ‘Yo me llamo’ 2023 y entregó 500 millones de pesos, los jurados respaldaron la decisión de los televidentes de entregarle el título a Carin León.