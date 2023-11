Carín León compartió millonario premio con Jessi Uribe de ‘Yo me llamo’

‘Yo me llamo’ es uno de los programas favoritos de los colombianos. La búsqueda del doble exacto de reconocidos artistas no es tarea fácil y los jurados del programa son muy exigentes con lo que esperan de cada competidor.

De todos los duelos, el decisivo fue el de Jessi Uribe y Carín León, y aunque la competencia estuvo reñida, fue el imitador del intérprete mexicano quien se llevó el premio mayor.

“Estoy muy contento y agradecido. Sé que esto es una competencia, pero mi compañero también lo hizo con el corazón y merece este premio. Más allá del dinero, estamos aquí por el placer de interpretar a nuestros artistas. Siento que mi compañero también merece este premio”, aseguró Clarín León.

Con su actuación se ganó 20 millones de pesos, pero él decidió compartirlo con el imitador de Jessi Uribe, puesto que manifestó que su compañero también era meritorio de un gran reconocimiento como él lo había recibido.

Amparo Grisales fue conmovida por tal acto y no puedo contener sus lágrimas: “Permítanme decir algo con mucha emoción. Hoy me siento muy sensible. Me encanta ver cómo, en esta etapa de la competencia y en la escuela ‘Yo me llamo’, se destaca la evolución artística, la camaradería y la complicidad entre ustedes”.