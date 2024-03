Carín León causa polémica por fuerte afirmación en medio de un concierto

El popular cantante mexicano Carín León generó este lunes una lluvia de críticas por hacer apología del consumo de drogas tras asegurar en pleno concierto en México que con una de sus canciones siempre se le “antojaba” consumir cocaína.

“La neta con esta rola (canción) se me antoja irme al baño y echarme un perico (cocaína), para que les voy a decir que no, si sí, como buen hermosillense, ¡Derecho y al que no le guste es su problema no el mío, arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera compás!”, espetó el cantante durante su espectáculo el fin de semana. Lea aquí: Karol G cerrará su gira con cuatro fechas en el Santiago Bernabéu

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo”, agregó.

El concierto fue precisamente en Hermosillo, capital de Sonora (noroeste de México), ciudad natal de Óscar Armando Díaz de León Huez, de nombre artístico Carín León.

La presentación había causado gran expectativa, con más de 20.000 boletos vendidos en minutos, y los organizadores ofrecieron transmisión en directo el concierto en pantallas gigantes para quienes no alcanzaron boleto. Lea aquí: Cancelan concierto de Luis Miguel en Bolivia por amenazas de bloqueos

Pese a la sorpresa del público por las palabras, el propio cantante sonorense anticipó el escándalo al asegurar que “esto se va a hacer viral”.