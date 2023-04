¿Caracol o RCN? Juan Diego Alvira reveló que vuelve a la televisión

“Me hacen falta los medios tradicionales. Es verdad que han perdido mucha audiencia; la televisión va de capa caída, hay escasez y crisis de contenido, las noticias ya no son las predilectas, la audiencia es la gente mucho mayor...”, inició Juan Diego, refiriéndose a su deseo de volver a la televisión, más allá del decaimiento que ha habido en el último tiempo.

Sobre lo que ha hecho durante este tiempo, Alvira desveló que las redes sociales han sido su salvación. “Yo siempre supe que iba a llegar un momento donde no iba a tener que depender de nadie más sino de uno mismo, siempre me lo pensaba”. (Le puede interesar: No irá al Festival Vallenato: millonaria cifra rechazó Silvestre Dangond)