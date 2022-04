En la noche del sábado 2 de abril, la Fiscalía General de la Nación capturó a Alberto Tico Mercado, conocido artísticamente como Tico Mercado, compositor de música vallenata señalado de haberle propinado una fuerte golpiza a Fernanda Ariza Valencia, su excompañera sentimental, el 13 de octubre de 2021, en Valledupar. Lea aquí: Francia Márquez audicionó para Factor X con Marbelle y así le fue

“Alberto estuvo con nosotros, pues más allá de la amenaza, la relación no acabó en malos términos. Las cosas se complicaron cerca de la medianoche, ya la reunión había terminado. Alberto, quien ya se había ido de mi casa, volvió con el pretexto de que había olvidado su billetera. En el momento, me hizo reclamos por un mensaje que alcanzó a mirar en mi teléfono; le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo”, relató la mujer.