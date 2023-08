Capturan a ‘Orion Deep’, el influencer que prostituía a niñas en Medellín

La imitadora de Shakira erizó a más de uno en ‘Yo me llamo’; la diva lloró

Con el paso de los días, la testigo empezó a percatarse de la obsesión por la apariencia física de Deep, quien se sometió a varias cirugías para ocultar sus rasgos indios y también su adicción a las drogas. El sujeto pagaba altas sumas por conseguir en Medellín Fentanilo, Clonazepam y tusi que incluso pedía a los jibaros que se la enviaran por correo certificado.

También destapó su verdadero rostro como depredador sexual y comenzó a pagarle a menores de edad hasta $250.000 a cambio de sexo y se obsesionó con la idea de montar una empresa modelaje webcam. Depp le ordenó a la joven, quien empezó a trabajar con él siendo menor de edad, una nueva “función” entre sus responsabilidades. “Me mostró el anuncio de la empresa de modelaje webcam y me dijo que por favor los imprimiera y los pegara y repartiera en las comunas. También me indicó que el primer pago que les daría por el video porno sería de $250.000 pesos y que iría aumentando el valor si volvían al estudio a grabar. Yo era un puente para que él pudiera acceder sexualmente a niñas pobres y vulnerables de las comunas”, señaló la testigo. Lea: “Ni siquiera he besado a alguien”: Érika Zapata habló de su vida privada

Mientras tanto, él montó por su cuenta otra estrategia. Se subía cada semana en la estación Envigado del metro y recorría todo el sistema masivo de transporte hasta Bello en busca de menores de edad a quienes abordaba y deslumbraba con dinero y enseñándole sus cuentas en redes sociales en las que tiene más de 3 millones de seguidores. “Decía que esa era la forma más fácil de conseguir novia o chicas”, señaló la exempleada.