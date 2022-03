Luego de que hace algunas semanas Yeferson Cossio confirmara su ruptura tras 9 años de relación con Jenn Muriel, se generó una fuerte polémica porque este fue visto muy cariñoso con Aída Victoria Merlano. (La prueba de que Yeferson Cossio estaría saliendo con Aída Victoria)

“Tal vez no me expliqué bien, pero yo no estoy negando nada. En videos anteriores dije que sí salí con Cossio”, apuntó Aída en su momento.

Pero tal parece que el romance no progresó, pues el colombiano fue visto con su ex, en su carro, lo que dio pistas de una posible reconciliación, sin embargo, no han confirmado.

Después de la ruptura con Muriel, Cossio le ha estado comentado las publicaciones, por lo que varios fanáticos les pedían que volvieran. Ahora, la expareja fue captada en cámara en Guatapé, luego del escándalo con Aida.

Pero fue la famosa cuenta de instagram @rechismes la encargada de compartir la imagen en la que ambos se encuentran en un carro deportivo color amarillo, disfrutando de un paseo en el municipio de Antioquia.